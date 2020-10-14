СМИ назвали имена из санкционного списка по делу Навального

Издание New York Times со ссылкой на источник назвало имена шести россиян, против которых якобы согласовали санкции ЕС из-за Алексея Навального. В списке есть глава ФСБ Александр Бортников.

В перечне, который опубликовало издание New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в Евросоюзе, фигурируют имена Бортникова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Также в списке полномочный представитель в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

По информации сайта, члены списка якобы «могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование». Теперь им грозит заморозка активов и запреты на поездки в ЕС. Этот перечень составила Франция и Германия, вложив в него «500-страничный доклад, доказывающий вовлеченность» этих людей.

Санкции также могут коснуться Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, о чем ранее сообщило немецкое агентство DPA.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете 20 августа. Он потерял сознание, из-за чего лайнер рейса Томск — Москва посадили в Омске. Там Навального забрали в реанимацию, а потом его семья перевела его в немецкую клинику «Шарите».