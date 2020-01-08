Россия проверит безопасность полетов на Ближнем Востоке

В связи с произошедшей в Иране авиакатастрофой Россия оценит безопасность полетов лайнеров над территориями Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Проверить безопасность поручил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Проводить оценку будут вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МИД Сергей Лавров, а также руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.

Кроме того, Медведеву должны озвучить предложения по обеспечению безопасности граждан России, учитывая разные варианты развития ситуации.

По словам Осипова, распоряжение было сделано на фоне случившейся катастрофы с украинским лайнером на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости».

Крушение Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» произошло утром 8 января. Самолет вылетел из аэропорта Тегерана, загорелся в воздухе и рухнул через четыре минута после взлета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, из которых девять были членами экипажа.

Расследованием произошедшего займется специальная комиссия, а пока многие страны приостановили полеты над территорией Ирана, Ирака, Персидского и Османского заливов.