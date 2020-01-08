Авиакомпания опубликовала список погибших пассажиров упавшего в Иране Boeing-737

В списке указаны имена и фамилии погибших, а также их возраст. Согласно представленным данным, в самолете находились 26 детей и подростков, которым еще не исполнилось 18 лет.

Пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737−800 разбился в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января.

Самолет загорелся в воздухе через четыре минуты после вылета. На борту находились граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании, всего 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Для выяснения причин катастрофы Украина собрала специальную комиссию, которая займется расследованием. Уже найдены самописцы, которые были на борту самолета. В качестве предварительной версии названа проблема с двигателями самолета.

«Международные авиалинии Украины» приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

«360» пообщался с военными и гражданскими пилотами, которые поделились своими версиями о причинах крушения украинского Boeing-737.