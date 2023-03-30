Мир 30 марта 2023, 18:13 Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции 10 апреля МИД: Россия проведет заседание СБ ООН из-за нарушений при экспорте военной продукции РИА «Новости»

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Россия 10 апреля намерена провести заседание Совета Безопасности ООН, посвященное рискам, связанным с нарушениями экспорта продукции военного назначения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наша делегация планирует провести 10 апреля заседание Совбеза. <…> Убеждены в необходимости тщательного анализа последствий несоблюдения контрактных обязательств <…> при поставках продукции военного назначения», — отметила дипломат.

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По ее словам, в числе других важных вопросов в повестке политические и гуманитарные аспекты ситуации в Сирии, обстановка в Йемене, Ливии, Мали, регионе Великих озер, Гаити и Колумбии, а также западно-сахарское урегулирование.

Кроме того, Захарова выделила брифинг по положению дел в зоне деятельности миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Глава МИД РФ Сергей Лавров будет участвовать в нескольких заседаниях Совета Безопасности ООН в апреле.