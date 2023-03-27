27 марта 2023, 23:36
Небензя анонсировал участие Лаврова в заседаниях Совбеза ООН
Постпред РФ Небензя: участие Лаврова в заседаниях Совбеза ООН ожидается в апреле
Глава МИД РФ Сергей Лавров будет участвовать в нескольких заседаниях Совета Безопасности ООН в апреле. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний», — сказал он.
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Россия в апреле будет председателем в СБ ООН. По словам Небензи, США обязаны выдать визу Лаврову, чтобы тот смог участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Он также напомнил, что глава МИД России прилетал в США в сентябре 2022 года для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Совбез ООН 27 марта провел голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Российская Федерация выступила с предложением сформировать независимую комиссию для выяснения случившегося на газопроводах. Резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что цель гибридной войны западных стран против России заключается в обвинении ее во всех смертных грехах.
Сергей Лавров
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