Мир 27 марта 2023, 23:36 Небензя анонсировал участие Лаврова в заседаниях Совбеза ООН Постпред РФ Небензя: участие Лаврова в заседаниях Совбеза ООН ожидается в апреле РИА «Новости»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров будет участвовать в нескольких заседаниях Совета Безопасности ООН в апреле. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний», — сказал он.

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Россия в апреле будет председателем в СБ ООН. По словам Небензи, США обязаны выдать визу Лаврову, чтобы тот смог участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Он также напомнил, что глава МИД России прилетал в США в сентябре 2022 года для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Совбез ООН 27 марта провел голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Российская Федерация выступила с предложением сформировать независимую комиссию для выяснения случившегося на газопроводах. Резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что цель гибридной войны западных стран против России заключается в обвинении ее во всех смертных грехах.