Мир 30 марта 2023, 12:42 Россия продолжит уведомлять США о ракетных пусках согласно соглашению 1988 года Замглавы МИД Рябков: Россия будет уведомлять США о ракетных пусках по соглашению 1988 года РИА «Новости»

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США нарушают свои обязательства по ДСНВ, отказываясь уведомлять о пусках, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Страна, несмотря на приостановку всех информационных обменов по этому договору, на добровольной основе продолжит предоставлять информацию Соединенным Штатам аналогичную информацию, сообщил ТАСС.

«С политической и правовой точек зрения ситуация такая, что все виды информационных обменов, а также другие элементы верификационной деятельности, согласно ДСНВ, нами приостановлены», — указал замглавы МИД.

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Он напомнил, что еще в феврале российская сторона сообщила, что на добровольной основе намерена придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, не установленных в договоре. Кроме того, Россия объявляла, что продолжит выполнять соглашение об обмене уведомлениями о ракетных пусках, подчеркнул Рябков. Этот документ приняли еще в 1988 году.