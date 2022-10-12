Россия продолжит добиваться участия в расследовании ЧП на «Северных потоках» | 360°

Мир 12 октября 2022, 09:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россия продолжит добиваться участия в расследовании ЧП на «Северных потоках» МИД России: Москва будет добиваться участия в расследовании взрывов на «Северных потоках» РИА Новости

Читать 360tv в

Россия продолжит добиваться участия в расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Россия будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на „Северных потоках“, — заявил он.

Реклама

Дипломат отметил, что нежелание допускать к месту аварии специалистов из России не имеет значения, так как решения принимают не они.

Реклама

«В НАТО мечтали превратить Балтийское море во внутренний водоем альянса — теперь там совершен террористический акт. Европа молчит, хотя это был удар по интересам ее жителей. Но это их собственный выбор», — добавил Грушко.

Происшествие на газопроводах произошло 26 сентября у берегов Дании и Швеции. Проведенная проверка показала, что с высокой долей вероятности трубы оказались повреждены из-за подводного взрыва. На данный момент сроки восстановления неизвестны.

0 0 0 0 0 0