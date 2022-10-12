Россия продолжит добиваться участия в расследовании ЧП на «Северных потоках» | 360°

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Россия продолжит добиваться участия в расследовании ЧП на «Северных потоках»

МИД России: Москва будет добиваться участия в расследовании взрывов на «Северных потоках»

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Россия продолжит добиваться участия в расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Россия будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на „Северных потоках“, — заявил он.

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Дипломат отметил, что нежелание допускать к месту аварии специалистов из России не имеет значения, так как решения принимают не они.

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«В НАТО мечтали превратить Балтийское море во внутренний водоем альянса — теперь там совершен террористический акт. Европа молчит, хотя это был удар по интересам ее жителей. Но это их собственный выбор», — добавил Грушко.

Происшествие на газопроводах произошло 26 сентября у берегов Дании и Швеции.  Проведенная проверка показала, что с высокой долей вероятности трубы оказались повреждены из-за подводного взрыва. На данный момент сроки восстановления неизвестны.

Газопровод Северный поток — 2

МИД РФ

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