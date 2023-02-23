Мир 23 февраля 2023, 04:57 Россия призвала страны Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом Замглавы МИД РФ Галузин призвал страны Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом РИА «Новости»

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Российские власти призвали входящие в СНГ государства Центральной Азии проявить осторожность при выстраивании общения с западными государствами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Его слова привел ТАСС.

«В современном все более стремящемся к многополярности мире уже нет места демократизаторским экспериментам Вашингтона, которые обычно заканчиваются цветными революциями», — пояснил высокопоставленный российский дипломат.

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По мнению Галузина, стабильность и безопасность СНГ зависит от членов Содружества, а не от внешних игроков. Замглавы МИД полагает, что эти игроки преследуют сомнительные, деструктивные цели.

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Галузин напомнил про массовые протесты в Казахстане в январе 2022 года. Тогда только профессиональные действия миротворцев ОДКБ помогли правительству республики удержать власть. В итоге руководство страны быстро восстановило порядок, подчеркнул дипломат.

Ранее глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что перекачку нефти из республики в Германию по нефтепроводу «Дружба» запустят в ближайшее время. Казахстанские и европейские власти уже урегулировали все необходимые процедуры.