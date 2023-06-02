02 июня 2023, 23:48
Россия призвала США наладить диалог с Северной Кореей
Зампостпреда России при ООН Евстигнеева призвала США возобновить переговоры с КНДР
США необходимо предпринять конкретные меры для возобновления диалога с Северной Кореей, заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Трансляцию выступления провели на сайте организации.
Евстигнеева выразила неуверенность в готовности американских властей к «конструктивным дискуссиям» с КНДР. По ее словам, это подтверждают действия США и история дипломатии на корейском направлении.
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«Призываем Вашингтон вместо попыток переложить ответственность на другие страны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности и возобновлению диалога», — отметила зампостпреда России при ООН.Заместитель генсека организации Розмари Дикарло добавил, что урегулировать ситуацию на Корейском полуострове можно лишь дипломатическими инструментами вокруг КНДР. Он добавил, что изоляция не поспособствует решению проблемы.
Ранее в МИД Северной Кореи назвали США самым крупным распространителем оружия массового поражения. Замминистра иностранных дел Ким Сон Ген отметил, что Штаты надсмехаются над международным правом, сообщил RT.
Власти Штатов и Южной Кореи подпишут соглашение о ядерном сдерживании КНДР. Документ получил название Вашингтонская декларация.
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