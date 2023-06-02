Мир 02 июня 2023, 23:48 Россия призвала США наладить диалог с Северной Кореей Зампостпреда России при ООН Евстигнеева призвала США возобновить переговоры с КНДР РИА «Новости»

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США необходимо предпринять конкретные меры для возобновления диалога с Северной Кореей, заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Трансляцию выступления провели на сайте организации.

Евстигнеева выразила неуверенность в готовности американских властей к «конструктивным дискуссиям» с КНДР. По ее словам, это подтверждают действия США и история дипломатии на корейском направлении.

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«Призываем Вашингтон вместо попыток переложить ответственность на другие страны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности и возобновлению диалога», — отметила зампостпреда России при ООН.

Ранее в МИД Северной Кореи назвали США самым крупным распространителем оружия массового поражения. Замминистра иностранных дел Ким Сон Ген отметил, что Штаты надсмехаются над международным правом, сообщил RT.

Власти Штатов и Южной Кореи подпишут соглашение о ядерном сдерживании КНДР. Документ получил название Вашингтонская декларация.