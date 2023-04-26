Мир 26 апреля 2023, 13:26 США и Южная Корея договорились о ядерном сдерживании КНДР США и Южная Корея подпишут декларацию о ядерном планировании из-за угроз КНДР РИА «Новости»

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Консультативную группу по вопросам ядерного планирования создадут США и Южная Корея из-за роста угроз со стороны КНДР. Создание комиссии предусмотрено Вашингтонской декларацией, о подписании которой страны объявят в среду, 26 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя американской администрации.

Чиновник подчеркнул, что группа займется разработкой мер для сдерживания ядерной ракетной программы КНДР, которая несет серьезные угрозы всему региону и Южной Кореи.

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«Мы относимся к этому очень серьезно и стремимся способствовать миру и стабильности на полуострове», — заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что декларацию подпишут президент США Джо Байден и глава Республики Корея Юн Сок Ель во время визита в Вашингтон. Документ предусматривает укрепление обязательств американцев по сдерживанию КНДР и нейтрализации угроз для Южной Кореи.

В первой половине апреля военные КНДР провели первые испытания новой твердотопливной баллистической ракеты большой дальности «Хвасон-18». Глава республики Ким Чен Ын заявил, что новое вооружение предназначено для контратакующего ядерного удара.

После испытаний правительство Японии потребовало экстренного заседания Совета Безопасности ООН.