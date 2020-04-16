Россия примет помощь от США для борьбы с коронавирусом

Трамп предложил России и другим странам аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для помощи заболевшим COVID-19. Песков не исключил, что РФ при необходимости воспользуется этим предложением.

«И, собственно, об этой готовности [помочь] американский президент [Дональд Трамп] говорил [президенту России Владимиру] Путину в ходе недавнего телефонного разговора», — приводит RT слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он назвал позитивным это заявление Трампа и отметил, что Россия примет «любезное предложение» американской стороны, если будет необходимость.

Ранее Трамп заявил, что пик заражения коронавирусом в Соединенных Штатах миновал. Вашингтон готов отправить аппараты ИВЛ в Россию, Италию, Испанию, Францию и другие страны для борьбы с пандемией. Американский лидер добавил, что в некоторых штатах могут отменить карантин уже до 1 мая.

США занимают первую строчку в рейтинге стран с наибольшим количеством заразившихся. Всего коронавирусную инфекцию там подхватили почти 640 тысяч человек. Наиболее пострадал от разгула инфекции штат Нью-Йорк. По последним данным, количество инфицированных 2019-nCoV в мире перевалило за два миллиона человек.