16 февраля 2023, 13:16
Россия приложила усилия для выполнения Минских соглашений — Песков
Пресс-секретарь Песков: у России не было пессимизма от Минских соглашений
Россия приложила много усилий для выполнения Минских соглашений, чтобы все договоренности участников реализовывались в полном объеме, изначально никакого пессимизма от договоренностей у страны не было. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Во время переговоров мы приложили очень много усилий, чтобы вынудить Украину, Францию и Германию на путь реализации соглашений. Главной задачей было заставить киевские власти выполнить обязательства, взятые на себя», — сказал он.
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Песков отметил, что на заключительной стадии переговоров у России появился определенный пессимизм в выполнении условий со стороны Украины.
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«Мы видели реальное поведение Украины, Франции и Германии, поэтому определенный пессимизм на заключительной стадии переговоров присутствовал», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Минские соглашения заключили в Белоруссии в 2015 году. В документе было 13 пунктов, которые предусматривали деэскалацию конфликта в Донбассе и политическое урегулирование ситуации в республиках.
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель ранее подтвердили, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы дать Украине укрепить собственную армию.
Дмитрий Песков
Россия
Украина
Минские соглашения
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