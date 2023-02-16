Мир 16 февраля 2023, 13:16 Россия приложила усилия для выполнения Минских соглашений — Песков Пресс-секретарь Песков: у России не было пессимизма от Минских соглашений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия приложила много усилий для выполнения Минских соглашений, чтобы все договоренности участников реализовывались в полном объеме, изначально никакого пессимизма от договоренностей у страны не было. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Во время переговоров мы приложили очень много усилий, чтобы вынудить Украину, Францию и Германию на путь реализации соглашений. Главной задачей было заставить киевские власти выполнить обязательства, взятые на себя», — сказал он.

Реклама

Песков отметил, что на заключительной стадии переговоров у России появился определенный пессимизм в выполнении условий со стороны Украины.

Реклама

«Мы видели реальное поведение Украины, Франции и Германии, поэтому определенный пессимизм на заключительной стадии переговоров присутствовал», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Минские соглашения заключили в Белоруссии в 2015 году. В документе было 13 пунктов, которые предусматривали деэскалацию конфликта в Донбассе и политическое урегулирование ситуации в республиках.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель ранее подтвердили, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы дать Украине укрепить собственную армию.