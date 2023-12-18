Мир 18 декабря 2023, 16:22 Почти 50 детей воссоединились с украинскими родственниками после начала СВО Львова-Белова: с начала СВО 48 детей воссоединились с украинскими родственниками Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

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Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка помог 48 детям воссоединиться с украинскими родственниками как на территории республики, так и в других странах. Об этом рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, ее слова привела пресс-служба аппарата.

«После начала специальной операции мы помогли 48 детям воссоединиться с украинскими родственниками. Но есть и обратная ситуация, когда дети хотят к близкими к Россию, хотя сами проживают на территории Украины», — сказала она.

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Львова-Белова отметила, что в процессе воссоединения серьезную поддержку оказывают Государственный пограничный комитет Белоруссии, посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи, Катар и Международный комитет Красного Креста.

Ранее омбудсмен отметила, что с февраля 2022 года с территории республик Донбасса и Украины в Россию вывезли свыше 700 тысяч детей.