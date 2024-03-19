19 марта 2024, 13:47
Россия предупредила Эстонию об ответе на высылку дипломата
МИД Эстонии сообщило о решении выслать российского дипломата из страны
Министерство иностранных дел Эстонии объявило российского дипломата персоной нон грата и сообщило о его высылке из страны. В дипведомстве России рассказали РИА «Новости», что не оставят подобные действия без ответа.
«Российская сторона даст соответствующий ответ», — заявили в МИД России.
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Эстонское министерство, в свою очередь, сообщало о том, что страна «не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета». Как утверждал МИД Эстонии, против безопасности страны якобы ведутся «гибридные операции», которые нужно прекратить, передавали «Известия».
Ранее послу России в Кишиневе Олегу Васнецову выразили протест из-за открытия избирательных участков на территории Приднестровья во время выборов президента. Одного из сотрудников посольства объявили персоной нон грата, он должен покинуть страну.
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