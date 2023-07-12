Мир 12 июля 2023, 20:39 Россия предостерегла Молдавию от вмешательства в церковные дела МИД России призвал власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела РИА «Новости»

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Россия призывает Молдавию отказаться от практики вмешательства в церковные дела и не раскалывать общество по языковому, конфессиональному и другим признакам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала выпад Бессарабской митрополии Румынской православной церкви в адрес Православной церкви республики.

Захарова назвала обвинения в адрес Православной церкви Молдавии абсурдными и беспочвенными. По ее словам, так румынские церковники пытаются переманить на свою сторону молдавских священнослужителей.

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Мария Захарова напомнила, что межцерковные отношения в Молдавии сегодня политизируются, а власти республики допускают вмешательство в дела конфессий.

«Призываем официальный Кишинев отказаться от практики вмешательства в церковные дела и в очередной раз предостерегаем от фатального для государства разделения общества», — добавила представительница МИД.

Молдавские спецслужбы сообщили о выявлении агентурной сети, которая якобы была связана с Россией. Местные силовики заподозрили в вербовке граждан республики двух россиян.

Ранее Захарова отмечала, что Запад «затаскивает» Молдавию в украинский конфликт. Она добавила, что молдавские власти становятся все ближе к тому, чтобы стать пособниками Украины, сообщил RT.