Мир 10 июля 2023, 13:28 Спецслужбы Молдавии сообщили о раскрытии агентурной сети, которая якобы связана с Россией Глава СИБ Молдавии Мастяцэ: связанную с Россией агентурную сеть раскрыли в стране Викимедиа

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Силовики Молдавии раскрыли работавшую на территории республики агентурную сеть, якобы связанную с Российской Федерацией. Такое заявление сделал директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мастяцэ, написал ТАСС.

«Начиная с 2020 года двое российских граждан Юрий Г. и Вадим И. выявляли и вербовали молдавских граждан, организуя различные кампании, в том числе через Telegram-каналы, с целью влиять на политику в Республике Молдова и удерживать ее в российской сфере влияния», — рассказал он.

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По его словам, агентскую сеть спонсировали с помощью криптовалюты. Молдавские спецслужбы утверждали, что агенты собирали информацию о планах законодателей, компрометирующие сведения о политиках, а также организовывали кампании в соцсетях. После 24 февраля 2022 года они якобы «рекрутировали граждан для участия или провоцирования насильственных действий».

Мастяцэ отметил, что Россия якобы на эти цели перевела в Молдавию через криптовалюту и другими способами 500 тысяч долларов. Он отметил, что дело по обвинению задержанных в шпионаже и госизмене направили в суд.