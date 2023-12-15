Мир 15 декабря 2023, 12:43 Россия предложила Танзании заключить соглашение о невыдаче людей по запросу МУС Генпрокурор России Краснов провел переговоры с Минюстом Танзании

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Делегация Танзании прибыла в Москву. Генпрокурор Игорь Краснов обсудил с министром конституционных и правовых вопросов республики Пинди Хазарой Чана сотрудничество и предложил заключить соглашение о неисполнении требований Международного уголовного суда, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Страны установили дипломатические отношения больше 60 лет назад. Игорь Краснов заявил, что сотрудничество в экономической, социальной и гуманитарной сферах развивалось динамично. Важные соглашения заключили на форумах «Россия — Африка» в 2019 и 2023 годах. Генпрокурор предложил продолжать совместную работу и ради борьбы с преступностью установить более плотные деловые контакты между правоохранительными органами.

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Глава надзорного ведомства отдельно отметил неправомерные действия Международного уголовного суда. Игорь Краснов заявил, что этот институт юстиции стал политическим инструментом в руках определенных групп лиц.

«В связи с этим предлагаю рассмотреть вопрос о заключении с Российской Федерацией соглашения о невыдаче граждан по запросам МУС, а также о предоставлении взаимных гарантий», — сказал он.

По итогам мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве Генпрокуратуры России с министерством конституционных и правовых вопросов Объединенной Республики Танзания.