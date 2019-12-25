Россия пожертвует почти $5 млн на борьбу с детской смертностью в КНДР

Россия решила выделить 4,8 миллиона долларов на поддержку проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской смертности в Северной Корее. Об этом сообщило посольство России в КНДР.

Российские дипломаты на своей странице в Facebook написали, что соответствующую ноту посол Александр Мацегора 25 декабря передал послу по особым поручениям МИД КНДР Ли Хын Сику. Последний курирует международные организации.

«… правительство КНДР информируется о том, что, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, принято решение о финансировании проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) „Снижение детской заболеваемости и смертности путем проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР“ с бюджетом 4,8 миллиона долларов США», — сказано в сообщении российской дипмиссии.

В свою очередь, Ли Хын Сик пообещал, что передаст это сообщение северокорейскому правительству.

Ранее на официальном портале правовой информации правительства РФ появилось распоряжение о внесении в 2019 году 4,8 миллиона долларов в качестве единовременного добровольного целевого взноса в бюджет Детского фонда ООН для реализации проекта по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР.

В марте, апреле и июне 2019 года Россия передала Северной Корее порядка восьми тысяч тонн пшеница в качестве гуманитарной помощи. Это поставки являлась обязательным взносом РФ в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН за 2018 и 2019 годах.

Ранее Россия и Китай предложили Совету Безопасности ООН смягчить санкции в отношении Северной Кореи.