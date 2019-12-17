Россия и Китай попросили о смягчении санкций против КНДР

«(Совет Безопасности) должен скорректировать санкционные меры в отношении КНДР, насколько это может быть необходимо, с учетом соблюдения КНДР своих обязательств по соответствующим резолюциям СБ ООН», — сказано в документе.

В проекте предлагается как можно скорее отказаться от ранее введенных Советом Безопасности ООН ограничительных мер, «непосредственно связанных с жизнеобеспечением гражданского населения» Северной Кореи. Авторы резолюции призвали возобновить шестисторонние переговоры в ближайшее время. В качестве альтернативы они предложили возврат к многосторонним консультациям в подобном формате. Все это должно содействовать урегулированию ситуации, снижению напряженности в КНДР, а также «мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии».

Продолжение переговоров между Северной Кореей и Соединенными Штатами авторы документа поддержали. Взаимоотношения на новом уровне должны помочь установить «прочный и стабильный мир» в КНДР.

Кроме того, Россия и Китай призвали заинтересованные стороны поразмыслить о том, какие практические шаги по сокращению военной напряженности на Корейском полуострове можно предпринять. В документе есть обращение к государствам-членам ООН с просьбой усилить гуманитарную помощь Пхеньяну.

Санкции против Северной Кореи были введены ООН в 2006 году. Тогда в КНДР впервые были проведены испытания ядерного оружия.