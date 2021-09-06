Россия потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Альфу Конде. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

«В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло», — сказано в сообщении.

МИД РФ призвал всех участников сесть за стол переговоров и воздерживаться от шагов, которые могут в дальнейшем могут спровоцировать насилие.

По данным посольства России в Конакри, находящиеся в Гвинее россияне не пострадали. Сейчас принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности. Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику до полной нормализации обстановки.

Ранее стало известно о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя сообщил о закрытии границ, роспуске правительства, отмене действующей Конституции. Он заявил, что президент Конде находится в безопасности под контролем военных.

Конде, который руководит государством с 2010 года, 83 года. Поправки в основной закон недавно дали ему право занимать президентский пост еще два срока. Это вызвало недовольство оппозиции, начались уличные беспорядки, в которых погибли более 40 человек.