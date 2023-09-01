Мир 01 сентября 2023, 15:55 Россия построит еще девять школ в Киргизии Путин: до 2027 года Россия построит школы в семи городах и двух селах Киргизии РИА «Новости»

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До 2027 года Россия построит еще девять школ в двух селах и семи городах Киргизии. Об этом на видеоконференции с киргизским коллегой Садыром Жапаровым заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, учебные заведения оборудуют по последнему слову техники.

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«За ближайшее время, до 2027 года, Россия построит еще девять школ в двух селах и семи городах Киригизии, в которых обучение начнут свыше 11 тысяч детей. Новые учреждения оборудуют в соответствии с современными технологиями, что сделает процесс учебы увлекательным, интересным и комфортным», — сказал президент на церемонии начала строительства трех российских школ в республике.

Путин отметил, что здания учебных заведений спланировали с учетом всех особенностей Киргизии с точки зрения безопасности детей.

«Это касается рисков, связанных с сейсмоактивностью. Расходы по оснащению школ, включая бассейны и спортивную инфраструктуру, а также обеспечение учебной литературой, Россия возьмет на себя», — добавил глава государства.

Ранее российский лидер поздравил школьников с Днем знаний.