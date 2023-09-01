Общество 01 сентября 2023, 14:16 Путин поздравил школьников с Днем знаний Президент России Путин поздравил школьников с Днем знаний РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Об этом глава государства заявил по видеосвязи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в честь запуска строительства трех школ с обучением на русском языке в республике.

«Символично, что именно 1 сентября, в День знаний как в России, так и Киргизии, мы даем старт этому востребованному и важному проекту. Пользуясь случаем, поздравляю с праздником киргизских и российских школьников, педагогов, учителей и студентов», — сказал он.

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Также позднее в пятницу глава государства в режиме видеоконференции вместе с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым откроет несколько школ в разных регионах России, в том числе Ростове-на-Дону и Мариуполе.

Кроме того, 1 сентября Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» в рамках платформы «Россия — страна возможностей». В нем примут участие 30 школьников, продемонстрировавших особые успехи на олимпиадах и учебе.