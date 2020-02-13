Россия попросила СБ ООН провести заседание по Минским соглашениям
Как он рассказал ТАСС, такое предложение Россия выдвинула в связи с пятой годовщиной подписания Минских соглашений.
В Минске 12 февраля 2015 года состоялись многочасовые переговоры глав России, Украины, Германии и Франции. Тогда же прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украине. В итоге представители четырех стран разработали план действий, чтобы достигнуть мира в Донбассе.
Документ состоял из 13 пунктов. В нем говорилось о прекращении огня в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отводе сил от линии разграничения между украинскими силовиками и ополчением. Среди политических изменений Украине предлагали конституционную реформу государства, ее итогом должна была стать децентрализация власти. Предполагалось, что ДНР и ЛНР получат особый статус. Совбез ООН 17 февраля 2015 года одобрил эти договоренности.
Военный конфликт на Украине начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о своей независимости и объявили о создании Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Спустя шесть лет военные действия в Донбассе все еще продолжаются.
Недавно в МИД России заявили, что встреча лидеров «нормандской четверки» находится под угрозой из-за Украины.