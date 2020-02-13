Россия попросила СБ ООН провести заседание по Минским соглашениям

Совет Безопасности ООН по запросу России 18 февраля проведет открытое заседание, где проанализирует выполнение Минских соглашений. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как он рассказал ТАСС, такое предложение Россия выдвинула в связи с пятой годовщиной подписания Минских соглашений.

В Минске 12 февраля 2015 года состоялись многочасовые переговоры глав России, Украины, Германии и Франции. Тогда же прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украине. В итоге представители четырех стран разработали план действий, чтобы достигнуть мира в Донбассе.

Документ состоял из 13 пунктов. В нем говорилось о прекращении огня в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отводе сил от линии разграничения между украинскими силовиками и ополчением. Среди политических изменений Украине предлагали конституционную реформу государства, ее итогом должна была стать децентрализация власти. Предполагалось, что ДНР и ЛНР получат особый статус. Совбез ООН 17 февраля 2015 года одобрил эти договоренности.

Военный конфликт на Украине начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о своей независимости и объявили о создании Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Спустя шесть лет военные действия в Донбассе все еще продолжаются.

Недавно в МИД России заявили, что встреча лидеров «нормандской четверки» находится под угрозой из-за Украины.