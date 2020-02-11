МИД России обвинил Киев в срыве «нормандского саммита»

Встреча глав государств «нормандской четверки», намеченная на апрель 2020 года, находится под угрозой срыва. Это произошло из-за заявлений Украины по поводу международных договоренностей и степени их выполнения, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Выполнение «Парижского пакета» договоренностей Киевом ставит под сомнение встречу глав стран «Нормандской четверки» в апреле. В частности, на состоявшемся в Париже предыдущем саммите стороны согласились, что Минские соглашения остаются неизменными, обмен удерживаемыми лицами состоится в самое ближайшее время, в законодательстве Украины закрепят «формулу Штайнмайера», Донбассу продлят особый статус.

«Очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине», — подтвердил Руденко. Его слова привело РИА «Новости».

В ходе предыдущего, парижского саммита стороны подтвердили необходимость прекращения огня в Донбассе, разведения сил еще на трех участках линии соприкосновения и открытии новых пунктов пропуска между Украиной и республиками. Ничего из этого выполнено не было — кроме, разве что, обмена пленными.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — добавил замглавы МИД России.

По его словам, без реального прогресса в выполнении «парижского пакета», в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится.

В Киеве в свою очередь выразили обеспокоенность заявлениями президента России Владимира Путина, которые глава государства сделал в ходе очередного послания к Федеральному собранию. Путин, в частности, объявил, что готовятся изменения в Конституцию России. Эти заявления изрядно напугали официальный Киев. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин, в частности, заявления Путина о «испоконвечности» русских земель назвал «ожидаемыми» и посетовал, что опять Россия будет мобилизовываться, поэтому пора Киеву готовиться к дальнейшим действиям Москвы.