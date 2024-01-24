Мир 24 января 2024, 08:33 Россия поприветствовала идеи Ватикана по мирному урегулированию на Украине Посол Солтановский: РФ приветствует инициативы Ватикана по Украине ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/globallookpress

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Россия приветствует идеи папы римского по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

«Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно, когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск», — подчеркнул дипломат.

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Он посетовал на то, что для киевского режима авторитетны лишь мнения «политиканов», заинтересованных в раздувании конфликта путем накачивания Украины военной помощью. Солтановский добавил, что украинское руководство само «связало себе руки», запретив переговоры с Россией на законодательном уровне.

Обращаясь к жителям в преддверии Нового года, папа римский предложил помолиться о страдающих от конфликтов народах, в том числе украинском, и призвал тех, у кого есть свои интересы в этих конфликтах, «прислушаться к голосу совести».