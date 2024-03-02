Мир 02 марта 2024, 17:52 Россия пообещала ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО Лавров: ответом России на расширение НАТО станет развертывание допвооружения РИА «Новости»

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В Московском и Ленинградском военных округах разместят дополнительные вооружения, что будет ответом на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».

«Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», — пояснил дипломат.

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По мнению Лаврова, удивительно, как быстро скандинавские страны отказались от своего нейтралитета ради вхождения в состав блока. Десятилетия добрососедских отношений с Россией пошли прахом, добавил он.

Организаторы отложили официальную церемонию вступления Швеции в НАТО из-за заминки с ратификацией заявки Венгрией. Ее должен утвердить новый президент страны Тамаш Сулек. До этого заявку одобрили турецкие власти — парламент и президент.