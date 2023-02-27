27 февраля 2023, 18:33
Россия пообещала ответить на санкции США и Канады
Представитель МИД Захарова: Россия ответит на санкции США и Канады
Россия даст ответ на односторонние санкционные ограничения со стороны США и Канады, введенные 24 февраля. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«Готовим ответные меры со своей стороны, применяя накопленный опыт для воздействия на США и подпевающую ей Канаду. Российские контрсанкции будут выстраиваться на основе принципов неотвратимого наказания и принципов строгой взаимности», — сказала она.
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Захарова подчеркнула, что американские власти действуют предельно агрессивно, не стесняя себя в выборе средств.
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«В Белом доме сделали ставку на противостояние России до последнего украинца, решив подтянуть падающие рейтинги президента Джо Байдена с прицелом на предстоящие выборы. США опираются на таких инициативных добровольцев, как Канада, подстегивая попутно союзников по НАТО», — добавила дипломат.
Канада, США и ряд других стран ввели очередной пакет санкций против России 24 февраля. МИД заявлял, что новые ограничения не изменят независимый внешний курс страны.
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