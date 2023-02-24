Мир 24 февраля 2023, 23:32 Канада ввела санкции против Голиковой и Рогозина Премьер Канада Трюдо сообщил о санкциях против 129 физических лиц и 63 компаний из России Pxhere

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Канада ввела санкции против 129 физических лиц России. Под ограничения также попали 63 компании, сообщили на сайте канадского МИД.

Ограничения коснулись супруги зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Светланы, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи, а также военно-патриотического движения «Юнармия».

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Всего власти Канады ввели санкции против 129 человек и 63 компаний из России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо. Он назвал санкции частью поддержки Украины.

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По его словам, Канада также вводит запрет на экспорт в Россию некоторых химикатов, которые необходимы для производства электроники.

В пятницу, 24 февраля, американский Минфин ввел санкции в отношении 22 россиян и 83 компаний из РФ, сообщил портал «Политика сегодня».