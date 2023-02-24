24 февраля 2023, 23:32
Канада ввела санкции против Голиковой и Рогозина
Премьер Канада Трюдо сообщил о санкциях против 129 физических лиц и 63 компаний из России
Канада ввела санкции против 129 физических лиц России. Под ограничения также попали 63 компании, сообщили на сайте канадского МИД.
Ограничения коснулись супруги зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Светланы, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи, а также военно-патриотического движения «Юнармия».
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Всего власти Канады ввели санкции против 129 человек и 63 компаний из России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо. Он назвал санкции частью поддержки Украины.
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По его словам, Канада также вводит запрет на экспорт в Россию некоторых химикатов, которые необходимы для производства электроники.
В пятницу, 24 февраля, американский Минфин ввел санкции в отношении 22 россиян и 83 компаний из РФ, сообщил портал «Политика сегодня».
Канада
Санкции
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