Россия поможет задержанному в США Фирсову. Его заподозрили в продаже личных данных

Российские дипломаты должны найти адвоката Кириллу Фирсову, которого задержали в США. Москва потребует от Вашингтона объяснений. Такое заявление сделал сенатор Константин Косачев.

«Судя по источнику („документы в судебной базе“), американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договоренностей не информировали наших дипломатов в США о задержании», — сказал сенатор. Его процитировало РИА «Новости».

Косачев считает, что нужно узнать все подробности задержания россиянина и требовать личной встречи с ним. После этого станет понятно, что делать дальше. По его словам, юридическая защита гражданина России в таких условиях — это обязанность российских диппредставителей.

Кирилла Фирсова 7 марта задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Его подозревают в продаже персональными данными пользователей. Якобы он это делал через основанную им же торговую онлайн-платформу deer.io. Это площадка принесла Фирсову 17 миллионов долларов.

ФБР нашло на сайте более 250 магазинов, которые продают запрещенные личные данные и дают доступ к взломанным серверам. Россиянин, по версии американских властей, много раз рекламировал своей проект на форумах киберпреступной тематики. Именно поэтому спецслужба уверена, что мужчина знал о нелегальной торговле. Сейчас Кирилл находится в следственном изоляторе Нью-Йорка.