Россиянина Кирилла Фирсова задержали в США за содействие в продаже персональных данных

В аэропорту имени Джон Кеннеди в Нью-Йорке (США) федеральные агенты задержали россиянина Кирилла Фирсова, которого подозревают в содействии торговле персональными данными пользователей через основанную им торговую онлайн-платформу.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные судебной палаты, сотрудники ФБР считают, что Фирсов способствовал продаже взломанных аккаунтов и персональных данных интернет-пользователей на основанной им в 2013 году торговой платформе deer.io.

За 12 долларов в месяц на платформе можно было разместить торговую площадку. Всего ресурс принес россиянину более 17 миллионов долларов. Сотрудники ФБР нашли на площадке более 250 магазинов, продающих запрещенными личными данными и доступом к взломанным серверам. Фирсов неоднократно рекламировал свое детище на форумах киберпреступной тематики, поэтому агенты уверены в том, что он знал о происходящем.

В обвинительном заключении сказано, что сотрудники ФБР приобрели около тысячи аккаунтов, чтобы удостовериться в подлинности продаваемой информации.