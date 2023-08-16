Мир 16 августа 2023, 08:01 Правительство Германии сконцентрировалось на контрмерах из-за феномена антироссийских санкций Tagesspiegel: правительство ФРГ отслеживает действие санкций на экономику РФ РИА «Новости»

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Санкции подействовали не так, как ожидали на Западе, и экономика России возобновила рост. Правительство Германии стало пристальней следить за ситуацией и разрабатывать меры для того, чтобы сделать ограничения эффективными, сообщил обозреватель немецкой газеты Der Tagesspiegel Альбрехт Мейер.

Политики в Евросоюзе и США рассчитывали, что рестрикции обрушат российскую экономику, но их надежды не оправдались. В 2023 году валовой внутренний продукт России вернется на уровень до 2022 года. Автор статьи заявил, что правительству Германии такая ситуация не понравилась. По словам Альбрехта Мейера, оно стало пристальней следить за успехами российской экономики и разрабатывать контрмеры.

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«Мы целенаправленно дорабатываем санкции. Это включает в себя еще более последовательный подход к избеганию санкций и включение других областей, таких как алмазы или ядерный сектор», — сказала парламентский статс-секретарь Минэкономики Франциска Брантнер.

Западные страны, в том числе ФРГ, настаивали на более жестком запрете импорта российских алмазов и обогащенного урана, но против усиления санкций выступили Бельгия, Франция и Венгрия. Специалист по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что другие страны помогли России обойти многие действующие ограничения. Более того, в этом замешаны даже немецкие компании. Он призвал лучше контролировать соблюдение санкций.