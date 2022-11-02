Россия получила четкие гарантии от Украины, что атак на зерновой коридор больше не будет | 360°

02 ноября 2022, 20:11
Россия получила четкие гарантии от Украины, что атак на зерновой коридор больше не будет
Замглавы МИД Руденко: продление зерновой сделки будет зависеть от ее выполнения
Украина предоставила России четкие гарантии, что атаки на инфраструктуры гуманитарного коридора для вывоза зерна в Черном море больше не повторятся. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел Андрей Руденко, передал ТАСС.
«У нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна», — заявил замминистра.
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Он пояснил, что Россия не выходила из продуктовой сделки, а значит и не возвращается — объявлялся временный перерыв, теперь он окончен. По его словам, вопрос о продлении участия зависит от качества реализации сделки. Пока что российская часть «реализуется из рук вон плохо».
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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал безопасность морских коридоров и устранение помех для экспорта удобрений из России главными условиями зерновой сделки. По его словам, даже косвенные ограничения негативно влияют на поставки продукции.
Терроризм
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зерновая сделка
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