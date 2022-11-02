Экспорт и безопасность. Песков назвал два важных условия зерновой сделки | 360°

Мир 02 ноября 2022, 14:23 Экспорт и безопасность. Песков назвал два важных условия зерновой сделки Пресс-секретарь Кремля Песков назвал экспорт удобрений из России условием зерновой сделки РИА "Новости"

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Безопасность морских коридоров и устранение помех для экспорта удобрений из России являются главными условиями зерновой сделки. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути российского экспорта удобрений в зарубежные страны — это первое. Это была интегральная часть сделки», — сказал он.

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Трудности сохранились, проблему все еще не решили. По словам Дмитрия Пескова, даже косвенные ограничения так или иначе негативно влияют на поставки продукции.

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Второе условие — обеспечить безопасность перевозки зерна. Украинские военные использовали гуманитарные коридоры в боевых целях и нарушили этот пункт договоренностей. В контексте зерновой сделки Россия взяла на себя роль гаранта неприкосновенности кораблей с сельхозпродукцией, но из-за действий киевского режима не может этого делать.

Минобороны России 2 ноября объявило о возобновлении действия зернового соглашения, сообщил RT. Украинская сторона дала письменные гарантии того, что больше не будет использовать порты и морские пути для атаки на Россию.