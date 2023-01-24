Мир 24 января 2023, 07:42 Россия положительно откликнулась на просьбу Бразилии о переносе ее председательства в БРИКС МИД России одобрил просьбу Бразилии о переносе ее председательства в БРИКС РИА «Новости»

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Бразилия должна была стать председателем БРИКС в 2024 году. Однако страна попросила Россию поменяться местами и перенести ее очередь на 2025 год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

«В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить „Группу двадцати“ в 2024 года», — уточнили в министерстве.

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В ведомстве добавили, что российская сторона положительно откликнулась на просьбу бразильских партнеров и согласовала со всеми странами-участниками изменения. Соответственно, Россия станет председателем БРИКС в 2024 году, а Бразилия — через год.

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БРИКС — это содружество пяти государств, в которую входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Америка. Организацию основали в 2006 году. Ранее о своем желании вступить в объединение выразили Турция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, Таиланд, Нигерия, Бангладеш, Алжир, Греция, Сирия и Таджикистан.

Накануне посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что официально подали заявки во вступление в БРИКС шесть стран. Это — Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Дипломат отметил, что ЮАР положительно относится к расширению организации. Следующий саммит БРИКС пройдет в августе этого года в ЮАР. О конкретном месте проведения встречи пока не известно.