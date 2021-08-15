Россия пока не признала «Талибан»* законной властью

Власти России пока не обсуждают вопрос о признании движения «Талибан»*. Но страна готова работать с переходным правительством Афганистана. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать», — передало РИА «Новости».

Кабулов подчеркнул, что даже если переход власти к талибам* будет осуществлен мирным путем, Россия пока не готова признать их власть законной.

«Нет, мы пока не признали, но всему свое время, поживем — увидим», — отметил он.

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия на фоне вхождения талибов* в столицу. Об этом сообщило агентство Sputnik со ссылкой на источники. Местные СМИ писали, что Гани покинул страну вскоре после того, как талибы* заняли столичный Кабул.

Исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал ранее заявил, что Кабул не подвергнется нападению, переход власти будет проходить мирным путем.

* Террористическая организация, запрещенная в России.