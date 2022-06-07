Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейских точек обмена. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе дискуссии на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт IТ-лидеров», написал ТАСС.

«В случае отключения России от точки международного обмена в Европе мы перенаправим трафик в Азию», — заявил он.

Шадаев подчеркнул, что ведомство готово в ручном режиме регулировать сложившиеся форс-мажорные ситуации с поставками западного оборудования по уже заключенным контрактам.

Также глава Минцифры заявил, что в Россию уже завозится компьютерное оборудование, при этом конечная сборка будет производиться отечественными специалистами.

«Правительство обсуждает законодательное регулирование форс-мажора с проблемами поставок импортного оборудования по заключенным контрактам», — сказал Шадаев.

Ранее Минцифры обратилось к правительству России с предложением разрешить давать отсрочку от срочной службы в армии для IT-специалистов.