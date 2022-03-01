Минцифры захотело удержать IТ-специалистов в России отсрочкой от армии и льготной ипотекой

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложениями о том, как удержать в стране IТ-специалистов. Среди мер льготная ипотека под 5% и отсрочка от срочной службы в армии, сообщило 3dnews.

Также среди предложенных мер оказались расширение существующих налоговых льгот, освобождение специалистов от уплаты НДФЛ, уплаты компаниями налогов на прибыль, упрощенная процедура получения вида на жительство для иностранных разработчиков.

Развитию отечественных компаний поспособствуют ускорение импортозамещения ПО на объектах критической информационной инфраструктуры, введение льготных условий кредитования и стимулирование государственных заказов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он сделал это после соответствующих обращений глав ДНР и ЛНР.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить свои данные в случае блокировки американского сервиса Google.