Россия передала Вьетнаму «Спутник V» безвозмездно

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приехал во Вьетнам с рабочим визитом. Он привез в эту страну партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Москва передала препарат безвозмездно.

Как сообщила пресс-служба СБ РФ, Патрушев прилетел в Ханой. Там состояться российско-вьетнамские консультации по безопасности. Они будут проходить в течение двух недель. Об этом написало РИА «Новости».

Представители Совета безопасности РФ подчеркнули, что на самолете российской делегации Ил-96 доставлена вакцина «Спутник V». По поручению президента Владимира Путина препарат передали вьетнамской стороне безвозмездно.

ТАСС сообщил, что Патрушев уже встретился с главой Министерства общественной безопасности (МОБ) Вьетнама То Ламом.

В конце февраля 2021 года Вьетнам одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом в стране также разрешена американская вакцина Moderna. До этого во Вьетнаме применяли только британско-шведский препарат фармацевтической компании AstraZeneca.