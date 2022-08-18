Страны ЕС решили не прекращать выдачу виз россиянам

Страны Европейского союза, которые ввели ограничительные меры по выдаче виз жителям России, не намерены полностью прекращать их выдавать. Об этом на брифинге заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, написал ТАСС.

По ее словам, они продолжат выдавать визы исходя из гуманитарных соображений.

«Ограничения не прекратили полностью визовую деятельность. Документ продолжат выдавать по гуманитарным соображениям», — сказала она.

Хиппер также подтвердила, что главы министерств иностранных дел ЕС на встрече 31 августа обсудят возможные поправки в визовый кодекс Евросоюза.

«Европа хочет скоординировать свои действия в вопросе визовых ограничений для россиян», — добавила она.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что взимал бы плату со всех россиян, которые путешествуют за границу. Он поддержал мнение властей Эстонии, заявивших, что поездка в Европу является привилегией, а не правом, написало Nation News.