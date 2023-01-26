Эксклюзив 26 января 2023, 15:42 Россия ответила на эмбарго ЕС на нефть перестроением рынка в азиатском направлении — эксперт Эксперт Юшков: ничего удивительного в рекордных показателях перевалки российской нефти нет

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На Западе заметили, что санкции не помешали России импортировать нефть. Американское издание Bloomberg отметило, что морская перевалка российской нефти Urals достигла рекордных показателей. С чем это связано, «360» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт напомнил, что с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами, а также начал действовать ценовой потолок на морские поставки.

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Однако это не помешало России перестроить рынок в азиатском направлении, отметил Юшков.

«Россия нашла выход: сначала в порты заходят танкеры небольшого дедвейта, загружаются и выходят в международные воды. И уже там переваливают нефть в большие танкеры. Это наиболее эффективный способ доставки нефти в тот же Китай, Индию», — отметил эксперт.

По его мнению, чем больше расстояние до рынков сбыта, тем выгоднее использовать большие танкеры. Поэтому ничего удивительного в том, что эти операции приобрели массовый характер и достигли рекордных результатов, нет, считает Юшков.

Тем временем США вместе со своими союзниками запланировали в марте провести оценку соответствия текущим рыночным условиям ценового потолка на нефть из России.