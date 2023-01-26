26 января 2023, 15:42
Россия ответила на эмбарго ЕС на нефть перестроением рынка в азиатском направлении — эксперт
Эксперт Юшков: ничего удивительного в рекордных показателях перевалки российской нефти нет
На Западе заметили, что санкции не помешали России импортировать нефть. Американское издание Bloomberg отметило, что морская перевалка российской нефти Urals достигла рекордных показателей. С чем это связано, «360» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт напомнил, что с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами, а также начал действовать ценовой потолок на морские поставки.
Реклама
Однако это не помешало России перестроить рынок в азиатском направлении, отметил Юшков.
«Россия нашла выход: сначала в порты заходят танкеры небольшого дедвейта, загружаются и выходят в международные воды. И уже там переваливают нефть в большие танкеры. Это наиболее эффективный способ доставки нефти в тот же Китай, Индию», — отметил эксперт.
По его мнению, чем больше расстояние до рынков сбыта, тем выгоднее использовать большие танкеры. Поэтому ничего удивительного в том, что эти операции приобрели массовый характер и достигли рекордных результатов, нет, считает Юшков.
Тем временем США вместе со своими союзниками запланировали в марте провести оценку соответствия текущим рыночным условиям ценового потолка на нефть из России.
Санкции
Нефть
Реклама
Реклама