Мир 21 января 2023, 03:36 США весной проведут ревизию ценового потолка на нефть из России США с союзниками в марте намерены провести ревизию ценового потолка на нефть из России Pxhere

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США вместе со своими союзниками намерены провести в марте оценку соответствия текущим рыночным условиям ценового потолка на нефть из России. Об этом сообщил американский Минфин, написал «Интерфакс».

На сегодня потолок на экспортируемую морским путем нефть, введенный в декабре, составляет 60 долларов за баррель.

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«Заместители министров согласились провести в марте ревизию уровня ценового потолка на нефть», — указано в заявлении.

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Там также отмечается, что это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками договорились о введении двух ценовых потолков на российские нефтепродукты. Первый установят для продукции, которая обычно торгуется с надбавкой по отношению к сырой нефти. Второй —для продуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти. Достичь этой договоренности смогли на виртуальной встрече.

Европейское эмбарго и потолок цен на топливо из России вступит в силу уже 5 февраля. Введение потолка цен поддержало немецкое правительство. Оно отказалось от импорта сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». Из-за этого пострадала промышленность Германии, заводы на востоке сократили производство.