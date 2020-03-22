Россия отправила в Италию первый самолет для помощи с коронавирусом

Первый самолет ВКС вылетел в Италию с вирусологами и необходимым оборудованием. Российские специалисты помогут коллегам бороться с распространением коронавируса.

«Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома Чкаловский с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Борт должен приземлиться на авиабазе ВВС Италии Практик де Маре. Это место находится в 30 километрах от Рима.

Ранее в Минобороны сообщали, что к вылету подготовили около 100 ведущих вирусологов и эпидемиологов. Вместе со специалистами в Италию отправили автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и медицинское оборудование. Президент России Владимир Путин 21 марта провел переговоры с итальянским коллегой Джузеппе Конте. Он пообещал помочь Италии справиться с пандемией.

Почти три месяца назад очаг коронавирусной инфекции был в китайском Ухане. Со временем эпицентр переместился в Италию. В этой стране врачи пытаются помочь более 53 тысячам зараженных.