Россия направит в Италию около 100 ведущих вирусологов Минобороны

Опытные вирусологи Министерства обороны отправятся в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с распространением коронавируса. С собой у них есть все необходимое.

«К вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями», — приводит РИА «Новости» текст сообщения министерства обороны России.

В военном ведомстве рассказали, что с собой вирусологи привезут все необходимое: автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта, а также медицинское оборудование. Большинство из них — ликвидаторы вспышек африканской чумы свиней и сибирской язвы. Российские специалисты разрабатывали вакцины против лихорадки Эбола и противочумные препараты. Их доставят в Италию самолетами Ил-76 ВКС России.

О том, что Россия готова оказать Италии помощь, заявил президент РФ Владимир Путин. 21 марта он переговорил со своим итальянским коллегой Джузеппе Конте.

Ситуация в Италии критическая. Именно в эту европейскую страну из Китая переместился эпицентр заражения коронавирусом. 2019-nCoV выявили у более чем 53 тысяч итальянцев.