Россия откроет больше рейсов на курорты Турции

Россияне пока могут летать только в два турецких города: Стамбул и Анкару. Но уже с 10 августа самолеты начнут привозить туристов еще в Даламан, Бодрум и Анталью.

«Программа международных полетов будет расширена уже завтра. 10 августа возобновляются полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью», — сообщила пресс-служба Росавиации.

Отправиться отдыхать в эти города можно будет из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы готовы возобновить сразу более 10 российских авиакомпаний. Кроме того, самолеты отправят турецкие перевозчики Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

В Росавиации отметили, что начиная с 1 августа авиакомпании выполнили 128 рейсов и перевезли более 38,5 тысячи пассажиров. Самолеты летали из трех городов России в Лондон и Стамбул.

Ранее Ростуризм выпустил памятку для россиян, собирающихся на отдых в Турцию. Гражданам порекомендовали приобретать медицинские страховки, сообщило издание «Политэксперт». Кроме того, необходимо быть готовым к измерению температуры в аэропорту и заполнению анкеты после возвращения. Кроме того, в России туристам потребуется сдать тест на COVID-19.