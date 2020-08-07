Ростуризм опубликовал памятку для туристов в Турции

Ростуризм сделал памятку для российских туристов в Турции. В ней отдыхающим напомнили о необходимости ношения масок и сдачи теста на коронавирус после возвращения в Россию.

«Перед поездкой настоятельно рекомендуем приобретать медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение COVID-19», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Россиянам напомнили, что во время полета необходимо вписать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи и данные о симптомах в специальный бланк. Это нужно для тех случаев, когда в самолете выявляется больной COVID-19.

В аэропорту до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измеряют температура. При подозрительных показателях пассажира направляют направлен в госпиталь для сдачи теста на SARS-cov-2.

«В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолете (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода — лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в Управление здравоохранения», — говорится в памятке.

При этом в ведомстве подчеркнули, что тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке не проводятся, как и не обязательна справка об отсутствии COVID-19. Необходимо носить маску в общественных местах и на улицах Анкары, Стамбула, Измира, Муглу и некоторых других городов, иначе власти могут оштрафовать на 900 турецких лир (около 9 300 рублей).

По возвращении в Россию необходимо заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету, а после в течение трех календарных дней со дня прибытия сдать тест на COVID-19 методом ПЦР и загрузить документ на портале госуслуг.