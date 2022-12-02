Мир 02 декабря 2022, 13:00 Россия откажется от переговоров с США при условии «ухода с Украины» Представитель Кремля Песков: при условии «ухода с Украины» переговоров с США не будет РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин открыт для переговоров, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что диалога с США при условии «ухода с Украины» быть не может, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который допустил ведение переговоров с Россией только «после ухода Путина с Украины». Песков подчеркнул, что РФ не готова к этому, а военные продолжат проведение спецоперации.

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По его словам, США по-прежнему не признают воссоединение с Россией ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Это усложняет возможность поиска «взаимной почвы».

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«Конечно, наиболее предпочтительный путь для достижения наших интересов — это мирными, дипломатическими средствами», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Украинские власти не заинтересованы в проведении переговоров, поэтому они не нуждаются в предоставлении другими странами площадок для этого, подчеркнул Песков. Он отметил особую политическую волю государств, которые стремятся помочь урегулировать конфликт на Украине.