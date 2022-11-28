Мир 28 ноября 2022, 13:15 Песков заявил, что Украине не нужны площадки для переговоров с Россией Пресс-секретарь Песков: Украина не заинтересована в площадках для переговоров с Россией РИА «Новости»

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Россия знает, что ряд государств готовы предоставить площадки для переговоров с Украиной, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, украинские власти не заинтересованы в ведении диалога, сообщил ТАСС.

Песков отметил, что Россия приветствует намерения некоторых стран содействовать возобновлению переговорного процесса.

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«В той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут», — подчеркнул представитель Кремля.

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Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства встретился с матерями военнослужащих, задействованных в зоне проведения СВО. По словам Путина, каждого бойца ВС России можно назвать героем. Он назвал защиту Родины тяжелым трудом, сопряженным с опасностью для жизни и здоровья.