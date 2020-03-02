Россия отказалась гарантировать Турции безопасность в сирийском небе

Турецкая авиация осталась без гарантий безопасности для полетов в Сирии. Москва отказалась предоставлять их Анкаре после того, как Дамаск закрыл воздушное пространство над Идлибом.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев заметил, что сирийские власти закрыли небо из-за резко обострившейся ситуации в провинции. Его слова привело РИА «Новости».

Воздушное пространство над Идлибом закрыли в воскресенье. Дамаск предупредил, что собьет любой самолет, нарушивший воздушные границы. Всю авиацию сирийская сторона будет воспринимать как враждебную.

Накануне сирийская правительственная армия в Идлибе и его окрестностях подвергалась атаке турецких Вооруженных сил. В Дамаске подчеркнули, что Анкара «спасает террористов от ударов сирийской армии», и обвинили Турцию в несоблюдении достигнутых договоренностей.

В воскресенье турки сбили два военных самолета ВВС САР. Пилоты успели катапультироваться. Сирийская армия в свою очередь заявила, что уничтожила три турецких беспилотника в Идлибе.