Мир 30 марта 2023, 06:22 Антироссийская политика сыграла против господства США — Снайдер TAC: антироссийская политика США ускорила приход многополярного мира и возвышение Китая РИА «Новости»

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США сосредоточились на ослаблении России, посчитав ее главной сегодняшней угрозой своему могуществу. Однако Белый дом невольно добился обратного эффекта — подтолкнул ее к сближению с Китаем и спровоцировал переход к многополярному миру, заявил обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

Внешнеполитическую стратегию американские власти направили на борьбу с острой угрозой в лице России и стратегической — Китаем. США и союзники ввели беспрецедентные санкции, но они не подействовали, заметил журналист. Изоляция от западных рынков вынудила россиян обратить внимание на Восток, Китай, Индию, евразийское сообщество и страны, находящиеся под санкциями.

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«Санкционный режим фактически ускорил наступление многополярности, а также укрепил позиции Китая за рубежом», — заявил автор статьи.

Кроме того, в большинстве стран мира не нашло отклика настойчивое стремление США создать мир блоков, в котором нужно выбирать сторону и за отличную от американской нести наказание. По словам Теда Снайдера, такие крупные страны, как Индия, Бразилия и ЮАР, отказались вводить санкции против России, предпочли присоединиться к Китаю и его многополярному видению. Даже нейтральные государства отвергли идеи американцев.

Белый дом ранее отчитался о выделении 9,5 миллиарда долларов в 2022-2024 финансовых годах на поддержку демократии и «правильное управление» в мире.