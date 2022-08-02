Россия обвинила США в сотрудничестве с украинской армией

Соединенные Штаты прямо вовлечены в боевые действия на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передал ТАСС.

«Поставка вооружений сопровождается не просто инструктажем по его применению. В данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», — рассказала она журналистам на брифинге.

Среди свидетельств Захарова отметила интервью с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины Вадимом Скибицким в Telegraph. Она обратила внимание на его слова, что США и Британия не только дали Украине оборудование для разведки, но и представляют информацию всех видов в режиме реального времени».

«По его словам, официальные лица США не предоставляют информации о нацеливании, чтобы не подорвать доводы в пользу того, что они не являются участниками войны», — отметила она.

При этом, как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства, перед запуском ракет представители американской разведки регулярно проводили консультации для бойцов ВСУ. По мнению Захаровой, другого подтверждения вовлеченности США в происходящее на Украине не нужно.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что признание Скибицкого о согласовании с американцами каждой цели HIMARS доказывает вовлеченность США в конфликт. По его словам, военное ведомство «зафиксировало и учитывает на будущее» эти слова украинского генерала и считает их «официальным признанием».